Agenten vinden handelsvoorraad drugs, cash en mes in woning Stadjer (21) na melding over vuurwapen

Foto: Politie Groningen-Centrum via Instagram

De politie heeft woensdag een 21-jarige Stadjer aangehouden op verdenking van onder meer drugshandel, nadat in zijn woning meerdere grammen hard- en softdrugs, cash en weegschalen werden gevonden.

Agenten brachten de Stadjer woensdag een bezoekje na een melding over een vuurwapen. In de woning in de binnenstad werd geen echt vuurwapen gevonden, maar wel een aansteker die daar op leek. De Stadjer had wel een mes in huis. Tijdens de doorzoeking van de woning vonden agenten wel andere interessante zaken: meerdere grammen hard- en softdrugs, contant geld en weegschalen waren verstopt in een kluis.

De verdachte werd op heterdaad aangehouden. Alle aangetroffen goederen zijn inbeslaggenomen. De drugs worden getest en vervolgens vernietigd. De verdachte mag op het politiebureau een verklaring afleggen over het bezit van verdovende middelen.