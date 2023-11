Agenten vinden 3D-geprint automatisch vuurwapen bij aanhouding in Stad

Foto: Gerard de Jonge via X (@POL_TCGroningen)

Tijdens een doorzoeking in Groningen heeft de politie een automatisch vuurwapen gevonden, wat gemaakt is met behulp van een 3D-printer.

Dat meldt Gerard de Jonge, teamchef van het politieteam Groningen-Centrum, via X (voorheen Twitter).

Volgens De Jonge werd het wapen gevonden bij een verdachte, die werd aangehouden in een onderzoek naar mishandeling en bedreiging in huiselijke sfeer. Het team van De Jonge en de recherche deden de afgelopen weken onderzoek in deze zaak.