Afrit ‘Helpman’ definitief afgesloten: “Afrit is met pensioen”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Afrit 36, in de volksmond ook wel afrit Helpman genoemd, is zondagavond voorgoed afgesloten. Even voor 22.00 uur maakten de laatste voertuigen gebruik van de afrit.

Het gaat om de afrit naar de Hereweg vanaf het Julianaplein. De afrit gaat met pensioen omdat er voor de aanleg van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg ruimte gemaakt moet worden voor de definitieve inrichting. Dit jaar is de zuidkant van de ringweg aan de beurt voor deze operatie. Pas volgend jaar wordt ook de noordkant aangepakt op dit traject. Aan deze kant van de ring wordt dan ook de nieuwe verbindingsweg aangelegd tussen de Hereweg en de Brailleweg.

Verkeer richting Helpman wordt omgeleid met borden. Deze route voert naar de volgende afrit, afrit 37, bij de Europaweg. Daar word je de ringweg weer opgeleid in de andere richting, waarbij je via afrit 36b Helpman de Hereweg op kunt.