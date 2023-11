Activisten Extinction Rebellion protesteren op de Vismarkt

Bij het afgaan van het luchtalarm op het eerste maandagmiddaguur van de maand lieten klimaatactivisten van Extinction Rebellion zich opnieuw ‘dood’ neervallen op de Vismarkt. Dit keer had de groep als extra aandachtspunt de klimaatmars op zondag 12 november in Amsterdam.

Het klimaat is een belangrijk onderwerp bij de Tweede Kamerverkiezingen deze maand, al vindt de actiegroep dat het nog te weinig aandacht krijgt. ”Het klimaat is het allerbelangrijkste onderwerp van de wereld en dus ook van Nederland. Dit probleem gaat samen met het migratieprobleem, want er zullen steeds meer klimaatvluchtelingen komen”, aldus Cynthia Leurs van Extinction Rebellion.

De groep bezette eerder al meerdere dagen lang de A12 bij Den Haag, dit als oproep naar de politiek om de subsidie voor fossiele brandstoffen stop te zetten. Cynthia van Leurs ziet dit als een goede en grote stap en hoopt dat er in de toekomst meer ruimte zal zijn voor inspraak van burgers bij deze problematiek.