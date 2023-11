Actieplan tegen seksueel geweld afgetrapt

Komende vrijdag 3 november wordt het Gronings offensief tegen seksueel geweld afgetrapt. Het gaat om een tweejarig actieplan om slachtoffers te steunen en toekomstige slachtoffers te voorkomen.

Alle tien Groningse gemeenten ondersteunen het plan, dat wordt uitgevoerd door het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe, een onderdeel van de GGD. Het plan is er gekomen omdat er in de Groningse samenleving meer aandacht moet komen voor seksueel geweld.

Een van de belangrijkste doelen van het plan is een betere samenwerking tussen professionals, bestuurders en organisaties. Dit om seksueel geweld beter op de agenda te krijgen. “Waar het in het kort op neer komt is slachtoffers niet langer in de steek te laten,” zegt projectleider Fetzen de Groot van het Centrum. “Het vraagt een lange adem. De impact en gevolgen van seksueel geweld zijn een hele lange tijd onderschat. Het gevolg is dat er amper over gesproken wordt.”

In het actieplan staat onder meer dat er een steunpunt moet komen waar alle inwoners laagdrempelig terecht kunnen met hulpvragen. Bovendien wordt er een monument onthuld voor alle slachtoffers uit Groningen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 2 vrouwen en 1 op de 5 mannen een vorm van fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakt.

Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld, steunt het Groningse actieplan. Zij komt op 3 en 4 november naar Groningen om alle betrokkenen met elkaar te verbinden en te praten met inwoners, ervaringsdeskundigen, professionals en bestuurders.