Actie van Vindicat levert ruim 7.500 euro op voor Move en Voedselbank

De actie, waarbij studenten van studentenvereniging Vindicat 18 uur en 15 minuten radio hebben gemaakt, heeft 7.605 euro opgeleverd. Ook werden er bij de actie verschillende kratten met producten ingezameld voor de Voedselbank.

“We kijken terug op een erg geslaagde actie”, vertelt Senatus Rector Silvester den Boer van Vindicat. “Ieder jaar organiseren we bij Vindicat Kermesse. Dat is ons grootste evenement. Tijdens de voorbereidingen zijn we na gaan denken of we hier ook een maatschappelijk doel aan konden verbinden. En dat is het glazen huis geworden. Drie leden van de vereniging hebben dinsdag 18 uur en 15 minuten radio gemaakt. Dit is een verwijzing naar het oprichtingsjaar van Vindicat. De studenten hebben radio gemaakt alsof ze nooit anders hadden gedaan. Ondanks dat het een pittige opgave was, hebben ze zich er kranig, en zonder problemen doorheen geslagen.”

“Op het hoogtepunt meer dan driehonderd luisteraars”

Tijdens de radioactie werd er op verschillende manieren geld ingezameld. Mensen konden verzoekjes aanvragen, er konden donaties worden gedaan en er konden houdbare producten ingeleverd worden. “Het was boven verwachting. Voor ons was dit een probeersel. Hoe landt het? Hoe wordt het ontvangen? En dat is gewoon heel goed gegaan. Er is veel geluisterd naar de stream. Op het hoogtepunt hadden we iets meer dan driehonderd luisteraars. In studentenhuizen, maar ook mensen die in de auto onderweg waren, luisterden mee. Daarnaast hebben enkele tientallen mensen een bezoek gebracht aan de sociëteit. Men vond het heel leuk om even bij ons binnen te kunnen kijken.”

“Dit is een mooie manier om iets te doen voor de stad”

Den Boer: “Met het geldbedrag zijn we heel tevreden. Wat ik zeg, het is boven verwachting. Daarnaast zijn er acht volle kratten, met onder andere houdbare zuivel, rijst en tandenborstels ingezameld.” Het geldbedrag en de producten zullen binnenkort overhandigd gaan worden. Of de actie een vervolg gaat krijgen is nog onbekend: “Binnenkort gaan we deze actie evalueren. Maar we zijn in ieder geval erg positief hoe deze actie heeft uitgepakt. Dit is een mooie manier om iets te doen voor goede doelen in de stad, en ook om de binding met de stad te verbeteren.”

Verslaggever Ruben Feiken maakte een reportage over de radiomarathon bij Vindicat: