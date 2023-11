Aardbeving gemeten bij Rottum

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij Rottum in de gemeente Het Hogeland heeft zondagmiddag een aardbeving plaatsgevonden. Dat laat het KNMI zondagavond weten.

Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1.5 op de schaal van Richter. De aardbeving vond plaats om 16.41 uur. Het ging om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat hij een gevolg is van de gaswinning in het gebied. Het is de eerste beving sinds twee weken in de provincie. De laatste tijd is het in het Groningenveld wat rustiger.

Op 22 oktober vond een beving plaats bij Nieuwolda, die een kracht had van 0.4 op de schaal van Richter. Daarnaast heeft de afgelopen weken een aantal bevingen plaatsgevonden in de provincie Drenthe.