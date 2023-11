Aantal auto-inbraken fors hoger dan vorig jaar in gemeente Groningen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het aantal auto-inbraken in de gemeente Groningen was in de eerste tien maanden van dit jaar fors hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Verzekeringsvergelijker Independer onderzocht politiedata en komt tot de conclusie dat het aantal inbraken in onze gemeente tussen januari en oktober 38 procent hoger ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. De afgelopen tien maanden werd in 532 auto’s in de gemeente ingebroken.

In de gemeente Groningen werden, zoals verwacht, de meeste auto-inbraken geregistreerd in de provincie. Ook in Westerwolde, Oldambt, Veendam, Stadskanaal en Het Hogeland nam het aantal toe. Door het relatief lage aantal auto-inbraken zijn de cijfers wel ietwat vertekend. In de overige vier Groningse gemeenten nam het aantal auto-inbraken juist af.