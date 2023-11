Aanmelden voor herinneringstocht vrouwenmars 1945 kan vanaf zaterdag

Foto: Fotograaf onbekend, collectie Anefo, Nationaal Archief.

Mensen die volgend jaar willen meelopen of meehelpen met de herinneringstocht van de vrouwenmars in april 1945 kunnen zich vanaf zaterdag aanmelden.

In de nacht van 11 op 12 april 1945 werden 116 politieke vrouwelijke gevangenen vanuit Kamp Westerbork op een gedwongen mars gestuurd. De vrouwen waren verzwakt door het zware werk in Kamp Westerbork en waren onzeker over hun lot. Ze moesten in drie aaneengesloten dagen en nachten via Assen naar Groningen lopen, en van daaruit richting Grijpskerk. Daar werden zij twee dagen later bevrijd.

Precies 79 jaar na hun bevrijding vindt op zondag 14 april volgend jaar voor de vierde keer de herinneringswandeltocht plaats. Met het lopen van de wandeltocht worden de vrouwen herdacht die hun leven voor onze vrijheid op het spel hebben gezet.

Vorig jaar liep de wandeltocht van Kamp Westerbork naar het Huis van Bewaring in Groningen. Dit jaar wordt het tweede deel van de tocht voltooide: de wandelaars lopen van het Huis van Bewaring in Groningen naar Grijpskerk. De afstand is 25 kilometer.

Mensen die willen meelopen of meehelpen, of meer informatie willen, kunnen dat doen via de website http://www.vrouwenmars1945.nl