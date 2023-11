Aanleg waterplein Grote Markt speelt zich af onder grote tent

Stratenmakers zijn onder een witte tent hard aan het werk om het waterplein aan de noordzijde van de Grote Markt af te maken.

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een grootscheepse opknapbeurt. Zo zijn er 28 nieuwe bomen geplant op het plein.

Aan de noordoostkant van de Grote Markt kan bij het waterplein iedereen verkoeling vinden bij warme dagen. Hier komt namelijk niet een klassieke fontein maar een exemplaar met speel en water elementen, dat vooral voor kinderen leuk is.

Het waterplein bestaat uit een aantal blokken van natuursteen met in het midden een deel waarop het hele seizoen straks permanent een beetje water staat.

Waspoeder

Bij vorst wordt de watertoevoer afgesloten. Ook grapjassen die waspoeder of kleurstof in de fontein willen gooien komen van een koude kermis thuis. Er zitten censoren in die dat ontdekken en de fontein slaat dan af. Het waterplein zal dit jaar al gereed zijn

Door enkele tegenvallers is de totale opknapbeurt van de Grote Markt enkele maanden later klaar dan verwacht. De financiële gevolgen hiervan zijn volgend jaar pas bekend.