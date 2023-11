Herinrichting Grote Markt valt duurder uit en is maanden later gereed

Foto: gemeente Groningen

De herinrichting van de Grote Markt loopt enkele maanden vertraging op. Daardoor zal de aanpak duurder uitvallen dan de geplande 14 miljoen euro.

De vertraging is veroorzaakt door de archeologische opgravingen en de latere levering van materiaal. Het was de bedoeling om de herinrichting eind dit jaar te voltooien. Die planning moest echter worden losgelaten. Archeologen vonden in de afgelopen periode veel interessant materiaal in de bodem: de historie van de Grote Markt gaat immers meer dan duizend jaar terug. Bovendien wordt het natuursteen voor de zitbanken maanden later geleverd dan verwacht.

Toch is er al veel gebeurd: alle 28 bomen zijn geplant en de waterpartij is bijna af. De verwachting is dat de nieuwe Grote Markt in juni volgend jaar feestelijk geopend wordt, dus na de Meikermis.

De gemeente kan niet zeggen in hoeverre het budget van 14 miljoen euro wordt overschreden. Dat wordt pas in de loop van komend jaar duidelijk.