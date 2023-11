Toerisme in Groningen licht toegenomen

Foto via Gemeente Groningen

Toeristen weten de weg naar Groningen steeds makkelijker te vinden. Dat blijkt uit onderzoek door travelblog Reischeck.nl, naar aanleiding van cijfers van het CBS.

De hotels, pensions, campings en vakantieparken in Groningen raken steeds voller. Vorig jaar verbleven daar 701 duizend gasten. Dat is 7,5 procent meer dan in 2015. Er kwamen meer gasten en ze bleven ook langer: het aantal overnachtingen nam sinds 2015 toe met 16 procent. Hotels en pensions zorgden voor 860 duizend overnachtingen, gevolgd door campings (450 duizend), vakantieparken (333 duizend) en groepsaccommodaties (81 duizend).

Van de 701 duizend gasten kwam 75 procent uit Nederland, 14 procent uit Duitsland en 1,7 procent uit België. De toename van het aantal toeristen naar Groningen blijft achter bij die in andere provincies. In Utrecht was sprake van een toename van 41 procent, in Noord-Brabant van 31 procent, in Zeeland van 28 procent en in Drenthe en Friesland van 25 procent.

Meer cijfers zijn te vinden op https://www.reischeck.nl/