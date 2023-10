Zwak Donar kansloos ten onder tegen Landstede

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft dinsdagavond in eigen huis kansloos verloren van Landstede Hammers uit Zwolle. Het werd 53-75.

Al vanaf het begin hadden de Groninger basketballers moeite om het netje te vinden. De eerste score voor de thuisploeg kwam pas na 3,5 minuut, toen de Zwollenaren al 8 punten hadden. De verdediging van Landstede was zodanig dat Donar de grootste moeite had om aanvallen goed af te ronden, en in de aanval deden onder andere 5 driepunters in het eerste kwart pijn. Het eerste kwart eindigde bij 13-27.

In het tweede kwart veranderde er weinig. Landstede was veel sterker en liep uit tot 28-50 bij rust. Alleen David Gabrovsek speelde een goede wedstrijd en had bij rust 13 punten.

Na rust was er even een opleving bij Donar. De ploeg van coach Andrej Stimac kwam terug tot 39-53, maar daarna liep Landstede weer verder uit. Toen het laatste kwart aanbrak, bij 43-63, was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Het verschil aan het eind van de wedstrijd was net zo groot als bij rust, namelijk 22 punten.

Topscorers bij Donar waren David Garbrovsek met 16 punten en Justinas Ramanauskas met 11 punten. Bij Landstede Hammers was Darius Quisenberry topscorer met 22 punten.