Zorgen over blauwtong nemen toe: “Niet de vraag of maar wanneer het arriveert”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De zorgen over het blauwtongvirus nemen toe. De afgelopen dagen heeft het virus een flinke opmars gemaakt, waarbij het niet langer de vraag is of het virus Groningen gaat bereiken, maar wanneer.

“Of ik me zorgen maak”, herhaalt Geert Kuipers van dierenweide Minerva in Hoogkerk de vraag. “We zijn een kleine dierenweide, met vier schapen. De dieren lopen nu buiten rond, en voor zover ik het kan zien maken ze het goed. Maar ik lees ook de berichten, en ik zie de beelden. Dus ja, natuurlijk maak ik mij zorgen. Maar ik maak me ook zorgen over het vogelgriepvirus. Toen dat eerder dit jaar om zich heen greep in De Onlanden, op steenworpafstand, toen dacht ik, hoe zal het hier gaan. We hebben flink wat kippen. Gelukkig zijn we daar goed door heen gerold. En wat betreft dit blauwtongvirus, we zullen het af moeten wachten. We kunnen weinig doen.”

Joshua Bos: “Extra medicatie ingeslagen”

Bij de schaapskooi Bargerveen – Schoonebeek in Drenthe, tevens de thuis van de stadskudde Groningen, klinkt een vergelijkbaar geluid. Joshua Bos: “Ik heb zoiets van we zien wel. Mijn vriendin is echter van het maatregelen nemen. Zo hebben we de afgelopen dagen een draaiboek gemaakt voor als het virus uit gaat breken, en ook hebben we extra medicatie ingeslagen, om de effecten, de infecties, die het virus teweeg kan brengen, te bestrijden.”

Wat is blauwtong?

Blauwtong is een niet-besmettelijke virusziekte bij schapen, en andere herkauwers zoals runderen en geiten. De belangrijkste besmettingsroute is de beet van vliegjes, die knutten worden genoemd, die besmet zijn met het blauwtongvirus. Zieke dieren kunnen elkaar niet direct besmetten en de ziekte is niet overdraagbaar naar de mens. Het ziektebeeld bij schapen bestaat uit hoge koorts, speekselen, en zwellingen in de kop, tong en lippen. Daarnaast ontstaan er ontstekingen van de kroonranden bij de hoeven.

Joshua Bos: “Niet de vraag of maar wanneer het virus arriveert”

Bos heeft het beheer over zo’n 1.500 tot 1.600 schapen. “Op dit moment is het virus nog niet gearriveerd. Het virus zie je echter oprukken via de randmeren naar het Noorden. Zolang het warm blijft is het niet de vraag of het virus ons bereikt maar wanneer. Wel denk ik dat de stadskudde meer gevaar loopt, dan de kuddes die we hier in Drenthe hebben. De stadskudde verblijft op dit moment in de wijk Corpus den Hoorn, achter het Martiniziekenhuis. Gisteren hebben we de kudde nog verplaatst, en toen ging het goed met de dieren.”

“Kuddes zijn buiten, en proberen we gescheiden te houden”

Maatregelen om het virus buiten de deur te houden zijn eigenlijk niet te nemen. “Het virus wordt verspreid door de knut. Het is een piepklein beestje. Wij kunnen nu zeggen dat we alle schapen op stal zetten. Dat zal wellicht een beetje helpen, maar de schapen hebben ook frisse lucht nodig. Je kunt de stal niet hermetisch afsluiten. En dat betekent dat de knut ook altijd binnen kan dringen. Op dit moment zijn de kuddes nog buiten, en we proberen ze zo veel mogelijk gescheiden en op afstand van elkaar te houden. Ook kijken we elke dag bij de kuddes.”

“Hopen dat het snel winter wordt”

Ondertussen hoopt Bos dat de winter snel in gaat vallen: “De huidige temperaturen vind ik heerlijk. Maar de knut kan niet tegen koude temperaturen. Dus om dit aan te pakken hebben we winter nodig. Een vaccin is ook in ontwikkeling, maar dit wordt voorlopig nog niet verwacht. Wel hoop ik dat er haast wordt gemaakt met de ontwikkeling.”

Vinger aan de pols

Op kinderboerderij De Beestenborg aan de Akeleiweg en bij stadsboerderij Het Boegbeeld houdt men een vinger aan de pols. Bij De Beestenborg lopen de schapen nog ogenschijnlijk gezond buiten rond. Bij Het Boegbeeld heeft men geen schapen, maar wel andere dieren die vatbaar zijn voor het virus: “We houden het goed in de gaten, maar het is lastig om dit virus tegen te houden”, aldus een medewerker.