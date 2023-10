Zorgen bij GroenLinks en ChristenUnie over verkoop ‘hitteflat’

Foto: Rick van der Velde

De voorgenomen verkoop van de ‘Zernike Tower’ aan het Reitdiep mag niet leiden tot een afname van het aantal studentenkamers in de gemeente. Dat vinden de raadsfracties van GroenLinks en de ChristenUnie. De twee partijen willen dat het college gaat praten met de Belgische verhuurder van ‘studentenkotten’ over de aangekondigde verkoop.

Xior maakte eind vorige week bekend dat het de studententoren gaat verkopen, omdat ze haar schuldenlast wil verkleinen. Het bedrijf kocht de toren drie jaar geleden van een Amerikaanse investeerder. De toren, waar voornamelijk buitenlandse studenten in wonen, werd vooral bekend door de hitte in de kamers en woningen in de zomer. Daar werden op sommige dagen temperaturen tot 50 graden Celsius gemeten.

GroenLinks en de ChristenUnie willen dat de verkoop van de toren, met daarin bijna 700 woningen voor studenten, niet leidt tot een afname van het nu al krappe kamerbestand in Groningen. Het college zegde voor de herfstvakantie toe te gaan praten met concullega Heimstaden, die een groot deel van haar Nederlandse (voornamelijk sociale) huurwoningen gaat verkopen. Dat zou nu ook moeten gebeuren, vinden de twee raadsfracties. Daarnaast roepen de partijen op om daarin de hoge zomertemperaturen mee te nemen.