Zorg bij studenten over rente op studieschuld blijft: “Grote kans dat we het hier volgend jaar weer over hebben”

Foto: ingezonden

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde afgelopen week in met een voorstel om de huidige rentepercentages op studieleningen te bevriezen. Toch hangt bij Lijst Calimero de vlag niet uit.

“Het is positief dat er afgelopen week naar ons is geluisterd, en dat de demonstratie in Den Haag veel studenten heeft getrokken”, vertelt voorzitter Ale ten Cate. “En diverse politieke partijen hebben er ook iets mee gedaan. Maar toch denk ik dat het bevriezen van de rentes voor het komende jaar op het huidige niveau niet het ei van Columbus is. Je kunt het beter beschouwen als een pleistertje, waarbij de kans groot is dat we dit gesprek volgend jaar opnieuw hebben.”

Rente op studieleningen

Vorige maand maakte het kabinet bekend dat de rente op studieleningen verhoogd wordt van 0,46% naar 2,56%. Een vervijfvoudiging. De rente voor mbo-studenten stijgt van 1,78 naar 2,95 procent. Dat de rente verhoogc gaat worden komt omdat de studieschuldrente wettelijk verbonden is aan de rente op vijfjarige staatsobligaties. Door de gestegen inflatie is de rente nu aan het stijgen. Dat deed het vorig jaar al, vandaar de verhoging naar 0,46 procent, en dat wordt nu verder doorgetrokken.

Ale ten Cate (Lijst Calimero): “Er is veel stress”

Ten Cate: “Wat hier speelt is het financiële plaatje. Enerzijds heb je de belofte, die bij de invoering van het leenstelsel werd gedaan, dat lenen altijd schappelijk zou blijven. Anderzijds zien we dat studenten het de afgelopen jaren zwaar voor de kiezen hebben gekregen. Tijdens de coronacrisis vielen veel banen in bijvoorbeeld de horeca weg. Door de geopolitieke situatie zijn energiekosten gestegen en zijn producten in de supermarkt duurder geworden. En nu komt daar deze rente over heen. Als je afstudeert met een schuld van 50.000 euro, dan hoef je niet te denken aan een hypotheek. Je bent heel lang bezig om je schuld af te betalen. Er is onder de studenten, die wij vertegenwoordigen, veel stress.”

“Het is allemaal niet zo zorgeloos als tien jaar geleden”

Toch erkent Ten Cate dat niet alles slecht is: “Dat nu de basisbeurs terug gaat komen, dat is heel fijn nieuws. Maar de pechgeneratie schiet daar niks mee op. Voor hen is er geen oplossing. Ze zijn ook van een koude kermis thuisgekomen. Toen ze zich gingen oriënteren op hun studie hoorden ze mooie verhalen over het studentenleven. Maar de groep die in september 2019 begonnen is, heeft door de coronacrisis en alle ontwikkelingen, nooit dat studentenleven mee kunnen maken dat hen voorgespiegeld is. Gestegen huurprijzen, meer stress. Het is allemaal niet zo zorgeloos als tien jaar geleden.”

“Internationalisering per universiteit af handelen”

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer mist de voorzitter van Lijst Calimero het onderwerp ook in de verkiezingsdebatten: “Welke kant willen we op met het onderwijs? Er wordt wel gesproken over dingen veranderen en dingen die beter kunnen, maar waar ligt nu specifiek de focus? Wat ons betreft is het belangrijk dat je de kwaliteit op peil houdt, dat je kwaliteitsafspraken nakomt. En de internationalisering is inderdaad een onderwerp. Wat willen we daar mee? Volgens mij moet je dat per universiteit afhandelen. Daarbij is het ook belangrijk om het gesprek met het onderwijs aan te gaan. Dus niet iets beslissen, en dan participatie toe passen. Dat is echt de verkeerde volgorde. Dat is mosterd na de maaltijd. Dat moet veel helderder en scherper. Daar ligt een taak.”