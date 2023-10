‘Zondag zon en regen, komende dagen rustig herfstweer’

Foto: Joris van Tweel

Op zondag zijn er forse buien mogelijk. De komende dagen is het rustig herfstweer, waarbij de zon zich laat zien maar er ook een bui mogelijk is.

In de nacht van zaterdag op zondag trekken er buien over. In de ochtend zijn er ook nog buien mogelijk, maar weldra komt ook de zon tevoorschijn. Gedurende de middag neemt de bewolking weer toe, en vallen er enkele buien. Bij een matige wind uit zuidelijke richtingen, wordt het 13 of 14 graden. In de nacht van zondag op maandag is het wisselend bewolkt. Het blijft dan droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden.

Op maandag wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft droog en het wordt 14 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein, al kan er dan lokaal een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt rond de 12 of 13 graden.