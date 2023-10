‘Zondag regen maar ook zon, komende dagen rustig herfstweer’

Na de harde wind en de vele regen van de afgelopen dagen komen we de komende dagen in rustiger vaarwater terecht. Soms valt er een buitje, maar de zon laat zich zo nu en dan ook zien.

Zondag begint de dag bewolkt waarbij er van tijd tot tijd wat regen valt. Aan het eind van de ochtend trekt de regen weg, en laat de zon zich regelmatig zien. Bij een zwakke tot matige wind, uit zuidwestelijke richting, wordt het 13 of 14 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt droog en helder, waarbij het af kan koelen tot zo’n 8 graden. Maandag is er eerst kans op wat mist. Al snel laat de zon zich zien, in de middag krijgt de bewolking de overhand. Het wordt 14 graden.

Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Aan het eind van de middag is er wat regen mogelijk. Het wordt 14 of 15 graden.