‘Zondag regen, komende dagen droger en meer zon’

Foto: Joris van Tweel

Het is flink herfstachtig met regen en een harde wind. De komende dagen keert de rust terug en krijgen we ook de zon weer vaker te zien.

Zondag vallen er verspreid over de dag buien. Het is overwegend bewolkt, maar zo nu en dan laat de zon zich ook even zien. Bij een matige wind uit noordwestelijke richting wordt het 10 of 11 graden. In de nacht van zondag op maandag blijft de kans op een bui bestaan. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden. Op maandag is het wat rustiger. De kans op een bui blijft bestaan, de bewolking overheerst, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 12 of 13 graden.

Op dinsdag begint de dag met de kans op mist. Al snel komt de zon tevoorschijn en loopt de maximumtemperatuur op naar 13 of 14 graden. Het blijft droog. Ook op woensdag een droge dag. Zon en bewolking zullen elkaar dan wel afwisselen. De wind draait dan naar het oosten, waardoor de maximumtemperatuur een stapje terugdoet en rond de 11 graden komt te liggen.