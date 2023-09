‘Zondag overwegend bewolkt, ook komende dagen veel bewolking met op dinsdag buien’

Foto: Joris van Tweel

De bewolking heeft de komende dagen de overhand, hoewel het wel droog blijft. Op dinsdag zijn er buien mogelijk, wanneer een storing passeert.

Zondag begint de dag met bewolking. Zo nu en dan laat de zon zich even zien. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 21 of 22 graden. In de nacht van zondag op maandag blijft de bewolking overheersen, waardoor het maar nauwelijks afkoelt. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 of 16 graden. Op maandag zijn de veranderingen klein. Er is veel bewolking, met soms wat zon. Het wordt 21 graden.

Op dinsdag passeert er een storing met een paar buien. Tussen de buien door laat de zon zich zien. Het wordt 19 of 20 graden. Op woensdag krijgt de zon wat meer ruimte. Verspreid over de dag kan er een bui vallen. Dan wordt het 17 of 18 graden.