Zondag naar de 4 Mijl? Kijk hier waar je het beste langs kunt rond het parcours

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Komende zondag wordt het vrijwel zeker druk in Groningen. Een lange afgezette route voor de 4 Mijl, drommen lopers (23.000) en toeschouwers en veel afgezette wegen door de verbouwing van de zuidelijke ringweg gaan waarschijnlijk voor veel verkeersdrukte zorgen. Met de onderstaande kaarten wordt reizen naar het evenement en parkeren in de stad misschien een stukje makkelijker.

Groningen Bereikbaar waarschuwt bewoners en bezoekers voor omleidingen en extra verkeersdrukte tijdens het hardloopevenement. Door het evenement zijn er verschillende wegen in Haren en Groningen afgesloten en ook zijn er afsluitingen door wegwerkzaamheden. Volgens Groningen Bereikbaar is reizen met de fiets of het OV de beste optie.



Op de bovenstaande kaart van de organisatie zijn onder andere onder andere het parcours, oversteekpunten en looproutes te bekijken. Groningen Bereikbaar raadt toeschouwers aan korte afstanden lopend of met de fiets af te leggen. In de Stad zelf raadt de organisatie aan om het parcours te doorkruisen via de fietstunnel bij het Herewegviaduct en een oversteekbrug over de Herestraat bij het Gedempte Zuiderdiep.

Het devies van Groningen Bereikbaar voor langere reizen lijkt als vanouds: Auto laten staan en het OV gebruiken. Dit ondanks het feit dat sommige lijnbussen niet hun normale route rijden, omdat ze op sommige plekken de route doorkruisen. Lopers die naar de start in Haren moeten, kunnen hier op vertoon van een startbewijs gratis naartoe met pendelbus vanaf het Hoofdstation, parkeerplaats P3 aan de Bornholmstraat en P+R Hoogkerk. Dat geldt ook voor de terugreis.

Wie echt met de auto op pad moet, doet er goed aan om even op het onderstaande kaartje te kijken. Daarop zijn de afsluitingen te zien van alle wegen in Groningen.