‘Zondag bewolkt en amper 15 graden, komende dagen oplopende temperaturen’

De 4 Mijl vindt zondag onder droge omstandigheden plaats. Wel is het koel, hoewel de temperatuur de komende dagen wel weer in de lift omhoog gaat.

Zondag begint de dag bewolkt. Lokaal is er in de vroege ochtend kans op een bui. Zo nu en dan kan de zon even kort tevoorschijn komen, maar de bewolking houdt de overhand. Bij een zwakke wind uit noordelijke, en later op de dag oostelijke richting, wordt het maximaal 14 of 15 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt eveneens bewolkt, er is een kleine kans op een bui, en de minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden.

Op maandag zijn de veranderingen klein. De bewolking overheerst, en zo nu en dan laat de zon zich even kortstondig zien. Lokaal kan er een buitje vallen. Het wordt 17 of 18 graden. Op dinsdag is er meer ruimte voor de zon. Het blijft droog, en dan kan het 20 of 21 graden worden. Die temperaturen zijn ook op woensdag haalbaar, hoewel het dan in de middag gaat regenen. En dat lijkt de voorbode te worden voor een wisselvalligere periode, waarbij het vanaf donderdag wel eens echt herfst kan worden.