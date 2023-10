Zoektocht naar opvolger voor stadsdichter Myron Hamming begonnen

Foto via Gemeente Groningen

De zoektocht kandidaten die de plek van Stadsdichter Myron Hamming vanaf volgend jaar over willen nemen is dinsdag begonnen. NOORDWOORD zoekt tot halverwege november naar een geschikte kandidaat voor de gemeente Groningen.

De periode van Hamming zit er, na drie jaar de stadsdichter te zijn geweest, op 1 januari op. Normaal gesproken wordt een stadsdichter slechts voor twee jaar aangesteld, maar Hamming kreeg vanwege de coronacrisis (en daarmee een beperkte mogelijkheid om op te treden) één jaar extra van de gemeente.

Tot 15 november kunnen Stadjers een dichter voordragen of zichzelf aanmelden voor het stadsdichterschap. In tegenstelling tot voorgaande jaren hoeft er geen projectplan ingediend te worden. Een motivatie en het meesturen van bestaand werk volstaat. Een onafhankelijke commissie selecteert uit de aanmeldingen een kandidaat op basis van kwaliteit van de poëzie, de persoonlijkheid van de dichter en de wensen van de gemeente Groningen. Daarna moet het gemeentebestuur haar fiat nog geven over de nieuwe stadsdichter.

Tijdens de Poëzieweek (van 25 tot en met 31 januari) maakt wethouder cultuur Kirsten de Wrede bekend wie de nieuwe stadsdichter wordt.