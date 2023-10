Zoekactie naar persoon te water gestaakt

Foto: Remco van den Berg - 112groningen.nl

Hulpverleners hebben zaterdagochtend in het Van Starkenborghkanaal gezocht naar een persoon die te water zou zijn geraakt. Aan het einde van de ochtend werd de zoekactie gestaakt.

De melding van een persoon te water, ter hoogte van de Walfridusbrug, kwam rond 10.00 uur bij de hulpdiensten binnen. Verschillende politiewagens, duikers van de brandweer en een boot van de brandweer werden naar de locatie gestuurd. Ook een politieboot, die in de buurt voer, kwam naar de plek om te helpen met zoeken. Aan het einde van de ochtend liet de politie weten dat er niemand is aangetroffen, en dat de zoekactie voorlopig gestopt is.

Mocht er meer informatie binnenkomen, dan zal er verder onderzoek worden gedaan.