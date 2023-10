Zestig lentes voor ‘Ringweg Bert’ gevierd met groot scherm langs Laan Corpus den Hoorn

Het Ring-Zuid project is inmiddels zes jaar bezig en sinds die tijd is Bert Kramer de man die namens aannemerscombinatie Herepoort het woord doet rond het project. Het ‘gezicht’ van de ringwegbouwer was ook vrijdag te zien, dit keer metersgroot langs de Laan Corpus den Hoorn.

“Ongelofelijk”, vertelt de jarige job. “Ik wist hier helemaal niks van. Maar ineens kreeg ik allemaal appjes en telefoontjes: ‘Bert, je staat langs de weg!’ Ook op kantoor was alles versierd en ook mijn auto zat onder de slingers. Zestig worden is niet echt leuk, maar dit is natuurlijk allemaal geweldig!”

Volgens Kramer betekent de grote aankondiging van zijn verjaardag langs de ring waarschijnlijk dat het ‘Lang zal hij leven’ vrijdagavond waarschijnlijk uit zeker zeshonderd kelen klinkt. De woordvoerder van aannemerscombinatie Herepoort is ook de eigenaar van manege De Veenhoeve in Appingedam. Op de avond voor de start van het Hippos Concours in en bij de manege is er vanavond een grote showavond. “Ik denk dat het feest hier vanavond nog wel even verder gaat”, lacht Kramer.