Vier inbraken in één nacht aan Barkmolenstraat; inbrekers kwamen binnen door ingegooide ramen

Foto: 112 Groningen

Bij zeker vier woningen aan de Barkmolenstraat is in de nacht van donderdag op vrijdag op vrij grove wijze ingebroken.

De politie bevestigt dat er inmiddels twee aangiftes binnen zijn. Een buurtbewoner laat weten dat in zeker vier woningen aan de straat is ingebroken. Dat zou met flink wat kletterend glas gepaard zijn gegaan, want bij meerdere woningen gingen de inbrekers naar binnen door een steen door een ruit te gooien. Hoe groot de buit was voor de inbrekers, is nog niet bekend.

De forensische recherche van de politie was vrijdag bezig met een onderzoek naar de reeks inbraken. Ook deed de politie buurtonderzoek en vroeg omwonenden of zij camerabeelden hebben waarop de mogelijke daders te zien kunnen zijn. Volgens de buurtbewoner sloegen de inbrekers vooral hun slag bij huizen waarvan de bewoners niet thuis of op vakantie waren. Daarom zijn van deze inbraken nog geen aangiftes gedaan.

Heb jij informatie die kan helpen bij het onderzoek naar de inbraken? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7060.