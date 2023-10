Zegelstempel gevonden bij archeologische opgravingen Grote Markt

Foto: MUG Ingenieursbureau

Op de Grote Markt is bij archeologische opgravingen een zegelstempel gevonden. Dat laat ingenieursbureau MUG weten. De vondst werd vorige week gedaan, maar is nu bekendgemaakt.

“Het gaat om een zegelstempel uit de veertiende of vijftiende eeuw”, meldt het ingenieursbureau. “Toen we het vuil voorzichtig weghaalden, kwam er een mooie en unieke afbeelding tevoorschijn. Indertijd was het zo dat een afbeelding van een zegel tot één eigenaar behoorde. Op dit moment doen we onderzoek naar de afbeelding, die deels beschadigd is. We hopen te kunnen achterhalen tot wie de stempel heeft behoord.” De zegel die op de Grote Markt werd gevonden heeft aan de achterkant een draagoog om een koord doorheen te steken.

Zegelstempels

Zegelstempels werden al in de oudheid gebruikt, maar werden gedurende de Middeleeuwen steeds populairder. Met een zegelstempel kun je een document verzegelen, of er een eigendom of herkomst mee aan geven. Zegelstempels werden in de veertiende eeuw meestal gemaakt van hout. Het ontwerp van de stempel bestond vaak uit een afbeelding van een familiewapen of een monogram. Met de zegel werd de authenticiteit van een document bevestigd. Een verzegeld document kan niet eenvoudig worden geopend of vervalst worden zonder dat de zegel verbreekt.

Bijzondere vondsten

Vanwege de herinrichting van de Grote Markt vinden er archeologische opgravingen plaats. De laatste tijd zijn al meerdere bijzondere vondsten gedaan. Zo werd er twee weken geleden een zeldzaam graf aangetroffen.