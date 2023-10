Zaterdag nog hier een daar een buitje, zondag en maandag droger en zelfs wat zonneschijn

Foto: Joris van Tweel

De forse buien van vrijdag maken komend weekend langzaam ruimte voor een paar drogere dagen. Zaterdag kan er nog steeds een bui vallen, maar wordt het al een stuk warmer. Zondag valt er misschien nog een klein spatje, maar kan ook de zon zich af en toe laten zien.

Zaterdag blijft er nog veel bewolking boven Groningen, aldus weerman Johan Kamphuis. “Het klaart af en toe wel even op, maar is er nog altijd kans op een bui of buitje. Met 15 graden als maximumtemperatuur wordt het wel zacht voor de tijd van het jaar. De zuidenwind, die er verantwoordelijk voor is, waait matig tot vrij krachtig.”

“Zondag schijnt de zon af en toe, afgewisseld door uitgestrekte wolkenvelden. Neerslag beperkt zich tot een enkel buitje en het wordt 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Maandag zijn er flinke perioden met zon en wordt het 15 graden. het blijft tot in de avond of nacht droog.”

Dinsdag keert de wisselvalligheid terug, besluit Kamphuis: “Tot en met donderdag is het half tot zwaar bewolkt. Het is wisselvallig met af en toe regen. Bij een zuidelijke stroming blijft het wel zacht, met een middagtemperatuur steeds rond 15 graden.”