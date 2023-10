Zaterdag geen treinen tussen Winschoten en Weener

Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er komende zaterdag (21 oktober) tussen Winschoten en Weener geen treinen. Arriva zet treinvervangend busvervoer in.

Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd van ongeveer 20 minuten. Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden.

De treinvervangende bussen vertrekken in Winschoten vanaf het busstation, in Bad Nieuweschans aan de voorzijde van het treinstation en in Weener vertrekken en stoppen de bussen aan de Wiesenstrasse bij het station. Betalen voor de bussen kan gewoon met betaalpas of ov-chipkaart.