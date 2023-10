Wouter Mantel aangesteld als tweede klimaatburgemeester van gemeente Groningen

Foto via Nationale Klimaatweek

Wouter Mantel mag zich vanaf maandag de Klimaatburgemeester van de gemeente Groningen noemen. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend, tegelijk met het startsein van de Nationale Klimaatweek.

Mantel volgt Joep Postma op, die in 2021 werd aangesteld als de eerste klimaatburgemeester van de stad. Mantel wil als klimaatburgemeester een inspiratie zijn voor wijken, verenigingen en collega’s. De 37-jarige Mantel is, naar eigen zeggen, een ‘duurzame doener’: “Niet afwachten, maar doorpakken: voor een betere levenskwaliteit voor iedereen.”

De klimaatburgemeester gaat acties ondernemen om mensen milieubewuster te maken. Er zijn klimaatburgemeesters die in een gasloos huis wonen, geen auto meer hebben of heel bewust spullen kopen. Maar er zijn ook klimaatburgemeesters die samen met de gemeente de energietransitie in hun wijk verder op gang brengen of collectief zonnepanelen inkopen in de straat.