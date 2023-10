“Woensdag zonnige perioden, aan het eind van de week waterkoud”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De tweede helft van de werkweek gaat waterkoud verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat vanaf zaterdag de temperatuur weer in de lift, maar houdt de wisselvalligheid wel aan.

“Woensdag zijn er zonnige perioden en trekt er af en toe wat bewolking over”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 12 graden bij een matige oostenwind, windkracht 4. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het flink nat en koelt het niet verder af dan een graad of 9. Donderdagochtend is het droog met hier en daar een opklaring. In de namiddag en avond volgt er vanuit het zuiden regen. Het wordt 10 graden bij een zwakke of matige zuidoostenwind, windkracht 2 tot 3. In het zuiden kan het zelfs 20 graden worden.”

“Vrijdag is de tweedeling er nog steeds in het land, al is die minder uitgesproken. Terwijl het zuidelijk van de grote rivieren 15 graden wordt, moeten wij het doen met een waterkoude 7 graden. Daarbij staat er een forse en vrij krachtige oostenwind, windkracht 4 tot 5 en is er veel bewolking. Het blijft wel droog. Zaterdag probeert de zachte lucht door te stoten tot onze omgeving. Het lijkt er op dat dit later op de dag gaat lukken en dat de temperatuur dan nog kan oplopen naar 13 graden. Dat gaat wel gepaard met regen, waarbij de wind naar het zuidwesten draait en vrij krachtig is. Ook zondag is er een vrij grote kans op regen en zorgt een zuiden tot zuidwesten voor de aanvoer van temperaturen die met 13 graden rond normaal uitkomen. Begin volgende week houdt het wisselvallige en (vrij) milde weer aan.”

