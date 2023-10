“Woensdag wisselend bewolkt, komende dagen af en toe een buitje”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen doen een beetje herfstachtig aan: de wind is stevig en zo nu en dan valt er wat regen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er een kans dat de temperaturen komend weekend wat lager uit gaan vallen.

“Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Lokaal valt er een buitje. Het wordt 17 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 4 tot 5. In de nacht van woensdag op donderdag minimumtemperaturen rond de 13 graden.

Donderdag is er eerst af en toe zon, maar neemt de bewolking gaandeweg de dag toe. In de middag volgt af en toe regen, of lichte regen. Het wordt 17 graden bij een matige westenwind, kracht 3.”

“Vrijdag is het bewolkt met hier en daar een spatje lichte regen. Opnieuw wordt het zo’n 17 graden. Het weekend geeft op zaterdag een stevige westenwind. Met regelmatig zon wordt het 20 graden en het blijft droog. Zondag komt de verwachtte warme dag onder druk omdat de wind in plaats van zuidwest wel eens naar het noordwesten zou kunnen draaien. Dan moeten we het doen met temperaturen die de 20 graden niet halen. Het blijft droog en af en toe schijnt de zon, al lijken wolken te overheersen.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.