“Woensdag regen, donderdag herfst met stormachtige wind”

Het is de komende dagen volledig herfstachtig. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis valt er regelmatig regen en krijgen we donderdag te maken met een harde wind.

“Woensdag hebben we tijdens de ochtend en in het begin van de middag te maken met zo nu en dan lichte regen”, vertelt Kamphuis. “Ook zijn er droge perioden. In de middaguren is het vaker droog. Het wordt 13 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind, kracht 4 tot 5.

Donderdag is het bewolkt en herfstachtig met zo nu en dan regen en veel wind uit het zuiden, windkracht 5 tot 6. Langs de Wadden hebben we te maken met een harde tot stormachtige wind, mogelijk storm. Het zwaartepunt lijkt in de avonduren plaats te vinden. Het wordt opnieuw zo’n 13 graden.

Vrijdag valt er een bui en klaart het af en toe even op. Het wordt 11 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 5. Het weekend verloopt ook niet droog, al kan zaterdag het eerste deel van de dag nog meevallen. In de middag en avond wordt het weer flink nat. Bovendien waait het stevig. Het wordt 10 graden. Zondag is het wat rustiger, zien we soms even de zon, maar vallen er ook een paar buien. Met 13 graden is het dan weer wat milder.”

