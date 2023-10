Woensdag hangt de regenboogvlag aan de Martinitoren voor Coming Out Day

Foto: Rieks Oijnhausen

De gemeente Groningen hangt komende woensdag de regenboogvlag aan de Martinitoren. Wethouder Manouska Molema hangt de vlag aan de gevel met Mark Gils (COC Groningen Drenthe) vanwege Coming Out Day.

“De regenboogvlag staat symbool voor de solidariteit van de gemeente met haar inwoners, om hen te sterken in het gevoel dat iedereen uniek is en erbij hoort”, vertelt wethouder Molema: “Met het uithangen van de regenboogvlag geven wij tevens een boodschap af aan inwoners, werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te staan voor seksuele- en genderdiversiteit. Iedereen is anders en in Groningen is ruimte voor iedereen.”

Mensen kunnen bij de vlagceremonie aanwezig te zijn. Er is wel een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wie mee wil, kan zich voor dinsdagmiddag 16.00 uur aanmelden via dit mailadres. Het gezelschap verzamelt zich om 08.00 uur aan de voet van de Martinitoren. Na afloop is er koffie met wat lekkers in het Stadhuis.