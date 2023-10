Wisselvallige donderdag met mogelijk een spatje regen; daarna onstuimiger bij jojoënde temperaturen

Foto: Joris van Tweel

De overgang naar echt herfstweer lijkt voor Groningen de komende dagen gepaard te gaan met sterk wisselende omstandigheden. Donderdag verloopt nog kalm, maar in de dagen erna trekt de wind flink aan. Regen wordt afgewisseld door droge periodes, bij temperaturen die per dag sterk verschillen.

Weerman Johan Kamphuis voorspelt voor donderdag nog een relatief kalme dag: “Donderdagochtend is er veel bewolking, maar in de middag kan de zon wat vaker doorbreken. Ten zuiden en westen van de Stad kan later wat lichte regen vallen. Het wordt 16 graden bij een zwakke wind uit verschillende richtingen.”

In de nacht naar vrijdag valt opnieuw regen. De vrijdag zelf wordt onstuimig, voorspelt de weerman: “Er heerst een matige tot krachtig toenemende wind uit het zuidwesten. In de ochtend trekt een regengebied weg, waarna het een tijdje droog word. In de middag volgen opnieuw enkele buien, dit keer met kans op een slag onweer. Het wordt ongeveer 20 graden.”

Volgens Kamphuis verloopt komend weekend ‘een tikje herfstachtig’: “Vooral zaterdag staat er een forse noordwestenwind. Ook vallen er een paar buien met kans op een slag onweer. Het is koel bij 12 graden. Zondag komt het kwik amper boven de 10 graden uit. Wel schijnt de zon wat vaker en doet de wind het een fractie kalmer aan.

Maandag en dinsdag wordt het met 12 tot 14 graden iets milder. Er is veel bewolking, soms schijnt de zon en de neerslag beperkt zich tot een enkele bui of buitje. De noordenwind gaat aan de ketting. Dinsdag of woensdag draait de wind naar het oosten. De temperatuur lijkt dan eerder een stapje terug dan omhoog te doen.”