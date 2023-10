Wisselvallige donderdag met buien; weekend lijkt beter weer te brengen

Foto Andor Heij. Gasunie. Nazomer

Groningen moet het de komende dagen doen met wisselvallig weer. Donderdag brengt met name in de middag een aantal buien onze kant op en ook vrijdag is de regen niet helemaal uit de lucht. Pas in de loop van zaterdag trekken de buien weg uit ons gebied. De temperaturen blijven wel mild voor de tijd van het jaar.

Hoewel de zon zich donderdag nog hier en daar tussen de wolken door prikt, lijkt het een veelal bewolkte dag te gaan worden. Die wolken brengen met name in de middag een paar verspreide buien met zich mee, waar zelf een zonderlinge slag onweer bij kan zitten. Het kwik loopt op naar een graad of 18, bij een matige wind uit het westen.

Vrijdag draait deze wind langzaam richting het zuidwesten en neemt in kracht toe. De temperatuur loopt opnieuw op tot een graad of 18. De grootste kans op een bui is vrijdagochtend. Het wolkendek is dan dik en de zon krijgt nog iets minder ruimte dan donderdag.

Zaterdag krijgt de zon meer ruimte en neemt de temperatuur weer wat toe. De wind neemt iets af in kracht en draait terug naar het westen. Bij twintig graden is er nog wel kans op een lokaal buitje. Zondag daalt het kwik lichtjes, maar de zon krijgt een stuk meer kans. Dan zijn ook de laatste buien weggetrokken en lijkt het een fijne nazomerdag te worden.