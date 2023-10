Wisselvallige donderdag met af en toe regen, vrijdag wordt ‘complete herfstdag’

Foto: Joris van Tweel

Tot en met het weekend lijkt de herfst steeds meer te gaan regeren in het Groningse weerbeeld. Een druilerige donderdag wordt vrijdag gevolgd door een ‘complete herfstdag’, voorspelt weerman Johan Kamphuis. Daarna keert de rust waarschijnlijk even terug in het weerbeeld, met minder regen en soms zelfs hier en daar een zonnestraal.

Donderdagochtend begint volgens Kamphuis met wegtrekkende regen, gevolgd door een droge periode: Maar later in de ochtend en in de middag zijn er opnieuw perioden met (lichte) regen. Het wordt 10 graden in het noordoosten tot 13 zuidelijk in de provincie bij een matige zuidoostenwind.”

In de nacht naar vrijdag daalt het kwik naar 7 graden en trekt de oostenwind aan. De opmaat naar een ‘complete herfstdag, aldus Kamphuis: “Vrijdag steekt er een krachtige, soms zelfs harde wind op uit het oosten tot noordoosten. Langs de wadden is deze wind hard tot stormachtig en komen er zware tot zeer zware windstoten voor. Verder begint de dag droog, maar gaat het in de loop van de dag langdurig regenen. In de regen is het een graad of 6 maar zal aanvoelen als bijna bij het vriespunt.”

“De regen en wind worden veroorzaakt door een felle strijd tussen koude lucht noordelijk en zachte lucht zuidelijk van ons land”, vervolgt de weerman. Maar de zachte wint terrein. Zaterdag wordt het 14 of 15 graden en is de rust weergekeerd. Vaak is het droog maar er is ook nog altijd kans op wat regen terwijl de zon mondjesmaat even kan doorbreken. Ook zondag valt er soms wat lichte regen en hebben we met 13 of 14 graden vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar.” Toch acht Kamphuis de kans op regen op zondag en maandag niet groot: “Het is vaak droog en de kansen voor de zon nemen weer wat toe. Het wordt beide dagen een graad of 13. Daarna wordt het waarschijnlijk weer wisselvallig.”