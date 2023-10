Wisselvallig weekend met buien en dalende temperaturen

Foto: Joris van Tweel

Het weekend brengt weinig hoop op een terugkeer naar de nazomer. De herfst lijkt definitief zijn intrede te hebben gedaan. De temperatuur kent een dalende trend en geen van de komende dagen lijkt droog te gaan verlopen.

Zaterdag is er nog wel af en toe zon. Maar er valt volgens weerman Johan Kamphuis ook een verspreide bui: “Het wordt 13 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. In de nacht naar zondag neemt de kans op een bui verder toe en koelt het af naar ongeveer 7 graden.

Ook zondag vallen er enkele buien met kans op een slag onweer. Slechts af en toe schijnt de zon en het wordt nog maar 10 graden. De wind uit het noordwesten is matig tot vrij krachtig.”

Het begin van volgende week lijkt iets rustiger te gaan verlopen: “Er is veel bewolking en er valt een verspreide bui. Slechts af en te klaart het even op. De maximumtemperatuur schommelt rond 12 graden. In de nacht zijn er flinke opklaringen en daalt de temperatuur naar tussen de 2 en 5 graden.

Kamphuis voorspelt dat het vanaf woensdag mogelijk wat beter weer gaat worden: “Dan draait de wind naar het oosten. De zon gaat weer wat vaker schijnen en de kans op neerslag neemt af. Wel steekt er een forse oostenwind op en daalt de middagtemperatuur naar een graad of 10. In de nachten schommelt het kwik tussen de 3 en 6 graden, afhankelijk van de duur van de opklaringen.”