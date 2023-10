Wisselvallig en overwegend bewolkt weekend, met zondag toch hier en daar wat zon

Foto: Joris van Tweel

Een helemaal droog dagdeel zich er aankomend weekend niet in voor Groningen. Verspreide buien trekken zowel zaterdag als zondag in vlagen over de provincie. Toch zijn de temperaturen zacht en de zon is op zondag zelfs niet helemaal kansloos tegen het wolkendek. Ook de eerste dagen van de komende werkweer blijft een bui niet uit de lucht, maar is de hoeveelheid neerslag iets minder groot.

In de nacht naar zaterdag kan het af en toe nog flink regenen, maar in de ochtend trekken de buien voor even weg. Zo rond het middaguur neemt de kans op een bui weer toe. Pas tegen de avond kan het wat droger worden en kan de maan zich even door de wolken laten zien. Het wordt een graad of 13, bij een matige wind uit het zuiden.

Nadat in de nacht de klok een uur is teruggezet (wintertijd) begint zondagochtend droog. In de middag breekt het wolkendek wat verder open en krijgt de zon kans om wat te schijnen. De temperatuur loopt er niet veel van op ten opzichte van zaterdag, met 13 tot 14 graden op de thermometer. Tegen de avond komen opnieuw een paar buien over. Het waait iets harder dan zaterdag, met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidoosten.

Maandag en dinsdag verandert er weinig. Een aantal uren droogte wordt afgewisseld door perioden met buien. Ook het kwik houdt zich nog niet aan de wintertijd en blijft rond een zachte 13 graden hangen bij een matige tot vrij krachtige wind. Pas vanaf woensdag komt er meer onzekerheid in het weerbeeld. Dan zou de buienintensiteit wel eens flink kunnen toenemen.