Winnaars eerste burgerbegroting Sterk Hoogkerk bekend: dit zijn de projecten die in 2024 aangepakt gaan worden

Foto via Gemeente Groningen

Een skeeler- en ijsbaan met plek voor evenementen, onderhoud en nieuw meubilair voor Speeltuin de Kreukelhof, bankjes (met bloembakken) in en buiten het centrum en een omheinde hondenspeelplaats. Het is slechts een greep uit de ideeën, waarvan de stemmers op de burgerbegroting van Sterk Hoogkerk vinden dat de beschikbare drie ton van de gemeente Groningen volgend jaar naartoe moet.

Dinsdagavond konden de bewoners voor het laatst stemmen op de aangedragen projecten, verdeeld over vier thema’s en een ‘joker’. In totaal kwamen online zo’n 1100 stemmen binnen en nog eens 125 bewoners brachten fysiek hun stem uit tijdens verschillende bijeenkomsten. De laatste daarvan vond dinsdagavond plaats in het dorpshuis van Hoogkerk.

Binnen het thema Sport en Bewegen gaat er geld naar het maken van een multifunctioneel terrein van de IJsbaan in Hoogkerk en naar de inrichting van het clubhuis van Kids United. Er ook komt geld om Speeltuin de Kreukelhof te behouden en er wordt geïnvesteerd in de verkeersveiligheid bij de kruising voor de Gabrielflat en het kruispunt bij de Vensterschool. Ook moeten de wc’s bij Ruskenveenseplas vaker open zijn en beter worden onderhouden, bepaalden de stemmers.

Verder werd er gestemd voor een omheinde hondenspeelplaats bij het Albert Hahnpark, het schoonmaken van de Hoogkerksterbrug en naar het verwijderen van graffiti op verschillende plekken in het dorp. Stemmende Hoogkerkers kozen daarnaast voor projecten rond bankjes met bloembakken in het centrum van Hoogkerk, het aanschaffen van meer straatmeubilair (zitplaatsen) en het maaien van het wandelpad rond Bangeweer. Ook komt er geld voor maaltijden voor arme gezinnen in Wijkrestaurant Gabriel.

Op de website van de Stem van Groningen is te vinden hoeveel geld er beschikbaar komt voor alle projecten. De verdeling van de drie ton van de gemeente over de thema’s werd halverwege september al bekend gemaakt. De uitvoering van de ingebrachte ideeën vindt plaats in 2024, waar nodig samen met de gemeente.