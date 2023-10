WIJS nu ook in Lewenborg gevestigd

De organisatie WIJS heeft een nieuwe locatie geopend. Naast Vinkhuizen, Korrewegwijk en Paddepoel is WIJS ook in Lewenborg te vinden. Lewenborg is nu onderdeel van zeven locaties van WIJS.

WIJS is een organisatie die zich inzet om bewoners van de stad Groningen te helpen met allerlei problemen, waarmee zij te maken hebben. De organisatie bestaat voornamelijk uit studenten die onder andere voor een stage of opdracht van hun opleiding bij WIJS terecht kunnen.

De studenten die aan het werk zijn voor WIJS vinden het leuk om voor de inwoners aan de slag te gaan. “De studenten zijn enthousiast”, meldde coördinator Guillaume Maat. De studenten kunnen met behulp van de ondersteuning van WIJS zich ontwikkelen.

Op het moment zijn alle locaties gevestigd in de stad Groningen. WIJS is met behulp van een subsidie ook aan het kijken om de vleugels uit te slaan in de rest van de provincie, om te beginnen in Hoogezand.