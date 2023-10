Wethouder wil in gesprek met Heimstaden over situatie: “Ook andere corporaties bij betrekken”

Het kantoor van Heimstaden aan het Skagerrak in Stad - Foto via Google Maps - Streetview

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen wil in gesprek met vastgoedbedrijf Heimstaden over berichten in de media dat duizenden woningen door het bedrijf verkocht gaan worden. De wethouder reageerde daarmee op vragen van de ChristenUnie.

Raadslid Laurent Dwarshuis maakt zich zorgen. “De media tekende afgelopen week op dat Heimstaden van plan is om 12.000 huurwoningen in Nederland te verkopen. Dit willen ze doen om hun financiële positie te versterken. In Groningen gaat het om 417 woningen. Driekwart van deze woningen behoort tot de sociale huursector. Mijn fractie is bang dat door de verkoop deze woningen van de huursector richting de koopsector gaan. Kunnen we daar iets aan doen? Kunnen we iets betekenen?”

Dat de huurwoningen op de particuliere woningmarkt terecht gaan komen lijkt de meest logische stap, omdat dit Heimstaden de meeste winst op gaat leveren. Van Niejenhuis is kort en krachtig: “De berichtgeving waar u op doelt heeft ook het College bereikt. Wat wij op dit moment proberen te doen, is in gesprek te komen met Heimstaden. Maar wat we ook willen gaan doen is dat we andere woningcorporaties hier in gaan betrekken, om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.”