Werkschip ‘Thomas van Seeratt’ krijgt andere naam

Werkschip 'Thomas van Seeratt' van de Provincie Groningen

De provincie Groningen gaat de naam van het werkschip ‘Thomas van Seeratt’ veranderen. Dat zegt gedeputeerde Johan Hamster tegen RTV Noord.

De fracties van Volt en GroenLinks in de Provinciale Staten hadden hierom gevraagd. Thomas van Seeratt was de man die een belangrijke rol speelde bij het redden van slachtoffers na de Kerstvloed van 1717, en bij de daarop volgende verhoging van de Groninger zeedijken. De vloed eiste zo’n tweeduizend levens. Daarvóór maakte van Seeratt echter carrière in de slavenhandel. Hij was twintig jaar lang slavenschipper bij de West-Indische Compagnie.

Het schip wordt gebruikt bij het onderhoud van bruggen en kanalen. Het wordt over enkele jaren vervangen door nieuwe exemplaren. De nieuwe naam van het schip wordt ‘PW17’.