Werken Erwin Olaf vanaf nu te zien in Groninger Museum

©Squares, Pearls - Sabine, Erwin Olaf (1986)

Het Groninger Museum toont vanaf dinsdag een aantal werken uit haar grote collectie foto’s van fotograaf Erwin Olaf in haar vaste tentoonstelling.

In totaal toont het museum elf foto’s uit de series Blacks (1990), After Rodin (2016) en Chessmen (1987-1988). Het Groninger Museum had voor volgend jaar al een expositie met werk van Erwin Olaf gepland. De werken die nu in het museum zijn gehangen, worden tentoongesteld naar aanleiding van het overlijden van de fotograaf. Olaf overleed op 20 september op 64-jarige leeftijd.

Olaf is onlosmakelijk verbonden met het Groninger Museum. De serie Chessmen, die in 1987 en 1988 in het Groninger Museum te zien was, betekende zijn internationale doorbraak. In 2003 opende zijn succesvolle tentoonstelling Silver, een overzicht van 25 jaar werk. In 2016 maakte hij voor het Groninger Museum een serie foto’s van het Nationale Ballet geïnspireerd op de beelden van Auguste Rodin.

In de laatste week van september kreeg het Groninger Museum nog eens tien werken van Olaf in haar bezit. Deze werken kwamen uit de depots van de gemeente Groningen. Olaf maakte de serie, getiteld ‘De tafel van 10’, dertig jaar geleden voor de gemeente. Deze werken werden eind september, kort na het overlijden van Olaf, vertoond bij Kunstpunt Groningen.