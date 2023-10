Werk rond tijdelijke hellingbanen Gerrit Krolbrug begonnen

Foto: Ben Guldenaar

Aan de zuidoever van het Van Starkenborghkanaal in de Korrewegwijk wordt dinsdagochtend hard gewerkt. Graafmachines zijn druk bezig met het gereed maken van de ondergrond om de tijdelijke hellingbanen voor fietsers en voetgangers bij de Gerrit Krolbrug aan te kunnen leggen.

Vorige week maandag werd het eerste bouwmateriaal rond de huidige loopbrug neergezet en begonnen de eerste voorbereidende werkzaamheden rond de bouw van de nieuwe, tijdelijke hellingbanen. Langs het Van Starkenborghkanaal zijn al een aantal voorbereidingen getroffen qua grondwerk op beide oevers. Ook gaat een aantal lichtmasten weg. Komende maandag beginnen de echte werkzaamheden. Dan gaat een aantal schroefpalen de grond in, die de hellingbanen gaan ondersteunen.

Over drie weken begint de daadwerkelijke bouw. Drie dagen voor Kerst moeten de hellingbanen klaar zijn. Na afronding vindt er een testfase plaats, waarin gekeken wordt of de hellingbanen stabiel zijn en of fietsers en voetgangers veilig over de hellingbanen kunnen. Dat betekent dat de hellingbanen dan slechts beperkt of niet bruikbaar zijn. Openstelling voor het publiek gebeurt pas na oud- en nieuw.

De hellingbanen blijven in ieder geval liggen tot de bouw van een permanente overweg. Gebruikers en gemeente willen dat er, ook tijdens de bouw van een nieuwe Gerrit Krolbrug, een verbinding blijft voor fietsers en voetgangers. Of dat gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Hier wordt deze en komende maand onderzoek naar gedaan en Harbers verwacht begin volgend jaar meer duidelijkheid over een overweg tijdens de bouw. Streefdatum voor een permanente Gerrit Krolbrug blijft 2029.