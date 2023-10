Weggeefkast Haren stopt noodgedwongen: “Een klein groepje verpest het voor de rest”

Tineke Muller bij hetvoedings- en verzorgingskastje. Foto: ingezonden / eigen foto

Een weggeefkast met daarin spullen bedoeld voor mensen die het niet zo breed hebben. Ondanks het grote succes stopt Tineke Muller uit Haren er nu noodgedwongen mee. Een klein groepje gebruikers verpest het voor de rest.

Hoi Tineke! Wat is er aan de hand?

“Verreweg de meeste mensen gedragen zich heel netjes. Maar twee personen maken de laatste tijd misbruik van de situatie. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan situaties waarin er veel meer wordt meegenomen dan de bedoeling is. Dit duo is daar al verschillende keren op aangesproken, maar dat helpt niet. Om te voorkomen dat ’s nachts alles wordt meegenomen, haalde ik de laatste tijd aan het eind van de middag alles uit de kast, om het de volgende dag terug te plaatsen. Dat werkt, maar het is niet ideaal, en daarom heb ik met Woonborg, zij zijn de eigenaar van de kast, gezocht naar een oplossing.”

Welke oplossing kwam daar uit?

“We hebben afgelopen donderdag sloten geplaatst. Aan het eind van de middag draai ik de kast op slot, en de volgende ochtend gaat de weggeefkast weer open. Vrijdagavond zat ik in huis, en ik hoorde allemaal geluiden. Ik dacht wat is dat toch? Maar ik ben niet gaan kijken, want het is donker en je weet niet wat je aantreft. Gisterochtend wilde ik het kastje open maken en toen viel het slot er uit. Eerst drong het niet tot me door, maar toen bleek dus dat de kast was open gebroken.”

Ik hoor heel duidelijk dat je baalt …

“Dit gaat me aan het hart. Ik vind het super leuk om de kast te beheren. Juist door dit zijn de contacten in de wijk ook toegenomen. Er zijn mensen in de buurt die op sommige momenten speciaal naar de supermarkt gaan om wat spullen te kopen voor de kast. En we helpen er verschillende mensen mee. Kijk. Als jij het niet zo breed hebt, dan is het een enorme stap om naar zo’n weggeefkast te gaan. Maar het afgelopen jaar zie ik regelmatig mensen die wat komen halen. Wat maandverband, een pakje rijst.”

Is er geen oplossing mogelijk? Want je zegt het zelf al, de meeste mensen gedragen zich keurig …

“Ik vind het ook heel sneu. Maar ik kan hier niet op wacht gaan zitten. En ik wil ook geen bewakingscamera’s ophangen. Ik heb Woonborg gebeld, en gezegd dat ze maandag de kast kunnen komen ophalen. De voorraad spullen is inmiddels deels vergeven aan mensen waarvan ik vermoed dat ze het goed kunnen gebruiken: eieren, nootjes, andere producten. En daarmee houdt het op. Het is triest en jammer. Maar klaarblijkelijk kan het niet anders. En dit is niet uniek. In de gemeente zijn al meer kasten verdwenen. Een klein groepje verpest het voor de rest.”

En als er mensen zijn die een oplossing hebben?

“In Haren hebben we een Facebookpagina die ‘Weggeefgroep Haren’ heet. Ik overweeg om in deze groep door te gaan met het weggeven van spullen. En als mensen een heel goed idee hebben, een oplossing voor de weggeefkast, dan ben ik natuurlijk altijd bereid om daar naar te luisteren. Via de Facebookpagina kan men mij een bericht sturen.”

Weggeefkast

Vorig jaar herfst kwam Muller in het nieuws toen zij met de weggeefkast de eerste prijs won bij Duurzaam Groningen. Muller huurt een woning bij woningcorporatie Woonborg, die met de vraag kwam wie zo’n kastje wilde gaan beheren. De Harense liep al langer met het idee rond, maar wist niet hoe ze dit aan moest pakken. Het aanbod van Woonborg werd dan ook omarmd, waarmee in het voorjaar van 2022 de kast geplaatst werd. Wat er nu met de kast gaat gebeuren is onbekend.