Week vol activiteiten bij De Jonge Onderzoekers

Foto: Wouter Holsappel

Het is herfstvakantie en dat betekent dat bij De Jonge Onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat de deuren wagenwijd open staan. Vanaf komende dinsdag worden er tal van activiteiten georganiseerd.

“De activiteiten vinden plaats op het gebied van wetenschap en techniek”, laat de organisatie weten. “Kinderen mogen langs komen, mogen hun eigen plan trekken in wat ze willen gaan bouwen en realiseren, of kunnen één van de vrijwilligers vragen wat ze eventueel kunnen maken.” Op vrijwel alle dagen zijn de afdelingen hout, metaal, elektronica, papier & textiel geopend. Op een aantal dagen kunnen kinderen ook terecht in het laboratorium, de 3D-afdeling en kan er ervaring worden opgedaan met mBots. Dit zijn robots die je zelf moet programmeren.

De Jonge Onderzoekers zijn geopend van dinsdag 24 oktober tot en met zaterdag 28 oktober, dagelijks van 11.00 tot 16.00 uur. Meedoen kan vanaf 8 jaar. Een dagkaart kost 7 euro. Inschrijven kan op deze website.