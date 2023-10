Waterschap gaat kade westzijde Borgsloot versterken

Borgsloot

De kade langs de westzijde van de Borgsloot bij Meerstad voldoet niet meer aan alle eisen voor de veiligheid. Waterschap Hunze en Aa’s heeft daarom besloten de dijk te versterken.

De kade is belangrijk voor het goed functioneren van het watersysteem. Het gaat om de regionale waterkering vanaf gemaal De Borg langs de Borgsloot tot aan de Driebondsweg. Het te versterken traject is 1,6 kilometer lang. De kade is niet hoog genoeg en bovendien deels te smal voor het onderhoudsmaterieel van het waterschap.

Het Waterschap zorgt er ook voor dat het nieuwe wandelpad aantrekkelijker wordt, door het gebruik van kruidenmengsels. Omwonenden zijn betrokken bij de plannen. De versterking van de kade kost in totaal ruim 4,6 miljoen euro. De uitvoering start volgend voorjaar en zal in 2025 gereed zijn.