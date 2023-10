Waterschade zorgt voor kapotte liften in Tasmantoren: ‘Helft bewoners moet weekend traplopen of thuisblijven’

Foto: 112 Groningen

Er is een grote lekkage in de kelder van de Tasmantoren in Oosterhogebrug. Daardoor doen de liften in één van de ‘poten’ van de toren het niet en zit er voor een deel van de bewoners niks anders op dan een weekend lang traplopen.

Terwijl incidentenfotograaf Martin Nuver van 112 Groningen veertig meter omhoog klimt naar zijn woning vertelt hij: “Door waterschade in de kelder is de elektriciteit in de algemene ruimtes van de ‘rechter toren’ vrijdagmiddag rond half vier uitgevallen. Daardoor doen en alleen de noodverlichting en, opvallend, de net opgehangen kerstversiering in de hal het nog.”

In de appartementen zelf doen de kachels en elektriciteit het nog wel, benadrukt Nuver. Maar voor de bewoners die de deur uit willen zit er niks anders op dan traplopen. Een heel weekend lang. “Mij lukt het nog wel, maar naar halverwege de toren is wel erg veel”, puft Nuver. “Veel erger is het voor bewoners die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Zij kunnen het hele weekend geen kant op en moeten thuisblijven.”