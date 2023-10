Waterbedrijf kijkt na natte zomer terug op noodkreet rond drinkwater: ‘Op de lange termijn verandert het probleem hierdoor niet’

Een echt ‘zomerse zomer’ heeft Groningen dit jaar niet beleefd. Voor fans van zonneschijn en hitte minder prettig, maar voor Waterbedrijf Groningen een ‘gelukje’. “Maar op de lange termijn verandert het probleem rond het dringende tekort aan drinkwater hierdoor niet”, vertelt hydroloog Sjoerd Rijpkema van het waterbedrijf.

Iets meer dan een jaar geleden sloeg Waterbedrijf Groningen alarm rond de levering van drinkwater. Het waterbedrijf heeft eigenlijk per direct meer capaciteit nodig om drinkwater te kunnen winnen. Daarover komen, zo stelt het waterbedrijf, regelmatig vragen binnen van inwoners over de relatief natte zomer van dit jaar.

Een natte zomer lost nog geen watertekort op, aldus Wout Kompagnie, beleidsadviseur bij Waterbedrijf Groningen. “Juni was wel een droge maand. We konden toen ook minder water uit de Drentsche Aa halen omdat er te weinig water doorstroomde. Maar juli en augustus regende het veel en was er voldoende water beschikbaar. Daarnaast gebruikten onze klanten door de vele regen ook minder water, denk aan extra douchen en het vullen van een zwembadje. Het betekent voor nu vooral dat we voor dít jaar nog geen tekort hebben opgelopen. Dat kan volgend jaar dus zomaar weer anders zijn.”

Volgens hydroloog Rijpkema heeft het tekort aan drinkwater te maken met een veel structureler probleem. “Soms heb je te maken met een hele droge zomer en soms regent het wel veel. Eigenlijk heeft het watertekort minder met het weer te maken en meer met het watersysteem in Nederland. We zijn er in Nederland eigenlijk nog op gericht om onze voeten droog te houden. Het watersysteem voert bij veel regen het water snel af naar de zee. Maar door de stijgende vraag naar water en de klimaatverandering loopt dit systeem nu tegen zijn grenzen aan. Omdat we in de winter zoveel water afvoeren is er niet genoeg water beschikbaar om de droge periodes te overbruggen.”

Het drinkwatertekort gaat dan ook over de totale hoeveelheid van water die over het héle jaar beschikbaar is. En dat gaat tot nu toe nét goed, vervolgt Rijpkema. “Maar als we naar de toekomst kijken dan zien we dat voldoende water geen vanzelfsprekendheid meer is.”

Water vasthouden en opslaan is volgens Rijpkema een oplossing, maar wel een moeilijke. Want vind maar eens plek in Groningen om meer dan 19.000 olympische zwembaden (2500 m3) aan water op te slaan. “We werken mee aan onderzoeken hoe we dit in de toekomst meer kunnen gaan doen, maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de provincies en de waterschappen”, zegt Rijpkema. Daarnaast is volgens de hydroloog ook meer plek nodig om water uit de grond te pompen: “Dat lukt natuurlijk veel beter wanneer de provincies en de waterschappen erin slagen om het watersysteem zo aan te passen dat we meer water kunnen vasthouden. Daarnaast blijft het noodzakelijk dat we ons hard inzetten voor de watertransitie, waarbij we ook kijken naar besparingsmogelijkheden. Bij onszelf, maar ook bij onze klanten. Maar daar hebben we ook de gemeenten, provincies en onze klanten dus hard bij nodig!”